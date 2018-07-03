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Верховный суд начинает дисциплинарное расследование в отношении своего сотрудника Олега Ляшка, которого патрульные поймали пьяного за рулем автомобиля.

Об этом сообщила журналистам председатель Верховного суда Валентина Данишевская, сообщает «Украинская правда».

«Это для нас очень неприятный и позорный случай. Уже Ольга Аркадьевна (руководитель аппарата ВС Ольга Булка. – Ред.) написала служебную, открываем дисциплинарное производство. И будет наша адекватная реакция», - заявила она.

По словам Данишевской, Ляшок - «обычный работник» суда, является секретарем судебных заседаний, его полномочия технические и выполняет он их успешно.

«Раньше она (судья – Ред.) за ним такого не замечала», - отметила председатель суда.

Данишевская добавила, что суд «будет нести это пятно», пока не решит вопрос о дисциплинарном наказании нарушителя.

Как сообщалось, работника Верховного суда Олега Ляшка поймали в Киеве на вождении в нетрезвом состоянии.

Во время общения с правоохранителями, Ляшок то ругался, то предлагал вместе напиться.
ForUm

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