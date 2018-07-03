Туристы со Львова уже больше суток не могут вылететь в испанскую Барселону. Как заявил пресс-секретарь международного аэропорта «Львов» Ольга Ковалик, на данный момент самая большая задержка вылета со Львова туристов на чартерный рейс Барселона-Львов авиакомпании YanAir, сообщает УНИАН.

По ее данным, чартер должен был вылететь со Львова в Барселону еще в 13 часов вчера, 2 июля. Перевозчик, не объясняя причин, трижды переносил вылет.

На данный момент аэропорт получил информацию от авиаперевозчика о том, что рейс №5202/5201 Барселона-Львов-Барселона авиакомпании YanAir снова переносится: вылет с предварительно заявленного в 17:35 переносится на 18:20 вторника.

По словам Ковалик, в аэропорту нет информации о количестве пассажиров на этот рейс, которые длительное время ожидают вылета. Она добавила, что информация о переносе рейсов постоянно появлялась на странице аэропорта в Facebook.

Также в настоящее время, по словам Ковалик, в аэропорту Львова продолжают ожидать вылета в Неаполь (Италия) 50 человек, рейса авиакомпании Ernest Airlines, отмененного в воскресенье, 1 июля. Как отметила Ковалик, их сегодня планируют отправить двумя рейсами до Неаполя, предварительно в 16.45 и в 20.00.

Также в аэропорту в настоящее время находятся пассажиры рейса в Батуми (Грузия), в настоящее время задержка вылета составляет два часа.

Как отметила Ковалик, отмены и переносы рейсов не зависят от аэропорта, который сейчас имеет возможность принять все самолеты.

Напомним, информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня. Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы в городе Монастир (Тунис). Аналогичная ситуация возникла с возвращением туристов из Албании и Грузии.

3 июня министр инфраструктуры Владимир Омелян Омелян заявил, что министерство обеспечило возвращение всех застрявших украинцев за

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что компании, которые повлекли туристический коллапс, должны за это ответить.