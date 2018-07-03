В следующем году в Украине планируется запретить работу самолетов со сроком использования более 20 лет. Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам совещания с авиакомпаниями и туроператорами, сообщает УНИАН.

«Все, что старше 20 лет, в Украине не будет иметь права летать», - заявил министр.

Также он добавил, что до конца этой недели появится рейтинг авиакомпаний с качественной аналитикой относительно их работы (частота рейсов, среднее время задержек и так далее). Планируется, что этот рейтинг будет постоянно обновляться.

Кроме того, в ближайшее время будет проведена техническая ревизия самолетов, которые в основном используются для нерегулярных перевозок.