В Одессе сотрудники департамента муниципальной безопасности и коммунальщики начали демонтаж незаконных сооружений, захламляющих морские пляжи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель пресс-службы Одесской мэрии Николай Покровский.

«Сегодня утром департаментом муниципальной безопасности начат демонтаж пляжных комплексов на 10 Фонтане», – написал он.

По его словам, уже снесены объекты общественного питания, самовольно возведенные бунгало и настилы под шезлонги на пляже «Чайка» на 10-й станции Большого Фонтана.

Покровский напомнил, что решение о демонтаже принято исполнительным комитетом Одесского горсовета на прошлой неделе.