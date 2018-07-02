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Впервые за пять лет рубль показал в первом полугодии самую худшую динамику среди 11 валют бывшего СССР, а гривня – самую лучшую. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

«Из-за последствий от санкций и усиления монетарной политики в США, рубль подешевел более чем на 8 процентов к доллару в 2018 году, который более чем вдвое превышает потери любой другой валюты в этой группе», - говорится в сообщении.

В Банке России заявляют, что без санкций США, введенных в апреле, рубль мог бы быть на 4 процента более крепким.

В то же время, согласно рейтингу издания, лидером среди национальных валют стала украинская гривня - плюс 7,14%, грузинский лари - плюс 6,1%, молдавский лей - плюс 1,69% и киргизский сом - плюс 1,41%.

Как отмечается, Россия все чаще принимает на себя весь груз изменения настроений инвесторов, в то время как четыре постсоветских валюты показали рост, попав в топ-10 по динамике в мире в этом году.

На данный момент аура риска вокруг России превратила ее бывших спутников на относительно более безопасные страны, хотя по размеру их рынки тускнеют по сравнению с российским, пишет издание.

Сообщается, что высокая стоимость заимствований также помогает защитить локальные валюты - так, Украина и Беларусь имеют более высокие реальные процентные ставки, чем в России.
ForUm

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