В Золочеве Львовской области в сквере на перекрестке улиц Коперника и Шухевича с постамента упал бюст Александра Пушкина, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

2 июля около 09:00 в Золочевский отдел полиции поступила информация от работника коммунального предприятия о том, что в сквере у постамента обнаружен бюст Александра Пушкина.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что произошло разрушение памятника вследствие естественных причин - старения и неблагоприятной погоды.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета, устанавливаются все обстоятельства.