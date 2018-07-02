По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 двум злоумышленникам, которые в центре столицы похитили сына финансового аташе ливийского посольства в Украине, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд. Киева.

Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины и избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

За совершенное иностранцам грозит до 7 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, 25 июня в Киеве на улице Тургеневской злоумышленники насильно посадили мужчину в автомобиль и скрылись с места происшествия. В столичной полиции сообщили, что похищенным является гражданин Ливии Абдусалам, 1992 г. р., сын финансового аташе ливийского посольства в Украине.

Спустя несколько часов полицейские установили местонахождение похищенного.

Позже столичные полицейские задержали похитителей. Ими оказались двое граждан Египта 1980 и 1996 г.р.