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Первый месяц лета в столице оказался теплым и очень дождливым в последний день, сообщает обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила +20,6° С, что на 2,4° С выше климатической нормы.

Самым жарким в Киеве было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +30,7° С, а холодное всего было 7 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до + 8,5 ° С.

Осадков в столице выпало 111 мм, что составило 152% климатической нормы, причем 30 июня их выпало 68,3 мм, что является наибольшим количеством за 128 лет наблюдений для этого дня. Предыдущий рекорд для 30 июня был в 1896 году и составил 26,8 мм.
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