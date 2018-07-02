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Вчера, 1 июля, житель Талаковки Донецкой области получил травмы в результате взрыва неустановленного предмета, сообщает отдел коммуникации областного главка полиции.

Сообщение о том, что оказана медицинская помощь мужчине 1982 года рождения поступило в полицию от врачей.

Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. Правоохранители Кальмиусского отделения полиции устанавливают происхождение взрывоопасного предмета и обстоятельства случившегося.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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