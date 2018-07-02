также в разделеОбщество
В Карпатах выпал снег 14
Геращенко назвала имена 23 россиян, которых Украина готова обменять 24
Застрявшие в Тунисе украинцы начали возвращаться домой 17
В Украине стартовала вступительная кампания-2018 19
Денисова выдвинула РФ ультиматум 94
«Серая зона уменьшилась»: глава Золотого подтвердил полное освобождение поселка 44
В Мариуполе задержали «прокурора «ДНР» 26
Украинский консул посетил в РФ политзаключенного, которого не видели 2 года 24
В Украине снова пройдут дожди 33
Геращенко: Спецслужбы РФ планировали нападения на еврейские организации во Львове 96
Адвокат заявляет, что Сенцова пока принудительно не кормят 20
Военные взяли под контроль поселок на Луганщине 124
МИД: Авиаперевозчик пообещал забрать украинцев из Батуми в воскресенье 38
Украинские туристы со вчерашнего дня не могут вылететь из Батуми 43
В СБУ и Нацполицию пришло письмо с угрозой убить детей-заложников 77
Польша запустит поезд из Перемышля в Берлин для украинцев 47
Украину продолжит заливать дождями 43
На западе Украины ожидаются дождевые паводки 24

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении частям российской армии названий украинских городов. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации РФ, сообщает РБК.

В указах отмечается, что почетные наименования присвоены различным частям «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности отечеству и верности воинскому долгу».

Указы подписаны Путиным 30 июня 2018 года и уже вступили в силу. Таким образом, 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».

Названия украинских городов включены в почетные наименования полков в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Второй мировой войны. В частности, почетное наименование «Житомирский» было присвоено 93-й отдельной танковой бригаде, на базе которой позднее был создан 68-й полк, «в ознаменование одержанной победы и отличие в боях за освобождение города Житомир». Приказ об этом подписал верховный главнокомандующий Иосиф Сталин 1 января 1944 года. После распада СССР 68-й полк был расформирован, но в 2017 году воссоздан.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

71
Теги