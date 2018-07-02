Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-июне 2018 года сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 42,488 миллиарда кубометров.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные госкомпании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

В частности, за июнь транзит газа из РФ по территории Украины составил 7,6 миллиарда кубометров, что на 152 миллиона кубометров, или на 2,04%, больше, чем за июнь прошлого года.

Напомним, по итогам 2017 украинской ГТС в страны Европы было перекачан рекордный за последние 8 лет объем газа из РФ – 93,5 млрд куб. м.