также в разделеЭкономика
Остаток средств в Госказначействе сократился на 2 миллиарда 12
Украинские операторы запустили 4G в основном диапазоне 12
Авиакомпания «Браво» объяснила отмену рейсов долгом туроператора 44
С сегодняшнего дня в Украине начнут исчезать мелкие монеты 124
В Украине вырос прожиточный минимум и пенсии 177
Розенко рассказал, кому в первую очередь повысят пенсии 101
В Украине введут плату за выдачу разменных монет 107
Экс-посол США в Украине: «Северный поток-2» никогда не будет построен 109
«Нафтогаз» опроверг информацию «Газпрома» о решении шведского суда 163
Зарплата украинцев выросла на 14% 44
Порошенко продлил налоговые и таможенные льготы на период ООС 84
Могерини: С 2014 года ЕС предоставил Украине рекордный объем финпомощи 38
Медведчук: В 2014-м Украина могла выбрать путь развития и экономического роста 81
Венгрия голосовала против выделения Украине финпомощи ЕС 66
Совет ЕС окончательно утвердил выделение Украине €1 миллиарда 91
Госдолг Украины сократился на $800 миллионов 35
В Раде объем контрабанды в Украину оценили в 150 миллиардов 30
Украинские банки перешли от убытков к миллиардной прибыли 113

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-июне 2018 года сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 42,488 миллиарда кубометров.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные госкомпании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

В частности, за июнь транзит газа из РФ по территории Украины составил 7,6 миллиарда кубометров, что на 152 миллиона кубометров, или на 2,04%, больше, чем за июнь прошлого года.

Напомним, по итогам 2017 украинской ГТС в страны Европы было перекачан рекордный за последние 8 лет объем газа из РФ – 93,5 млрд куб. м.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги