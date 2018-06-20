также в разделеОбщество
Гройсман рассказал, как чиновники строят новые схемы контрабанды 6
Президент подписал закон, поощряющий граждан к военной службе 16
Карназыцкий: Организаторы захвата Newsone и 112 ошиблись, доверив озвучить «вброс» Андерсу Аслунду 41
«Это не болезнь»: Супрун разрушила миф о гомосексуальности 47
Береговая охрана РФ задержала в Азовском море турецкое судно 63
Прокуратура готовит новое подозрение капитану «Норда» 35
19 июня. Картина дня 32
Более половины украинцев не планируют ехать на отдых в этом году 39
Денисовой не дали увидеть Сенцова по видеосвязи 37
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара 67
На Харьковщине обезвредили банду, подрывавшую и поджигавшую аптеки 42
Штраф за игнорирование ремней безопасности хотят повысить до 850 гривен 49
В Украине усилят ответственность за повреждение памятников культуры 27
До конца лета по евроколее планируют запустить поезд из Мукачево в Будапешт 49
Геращенко: Сенцов не будет обращаться с просьбой о помиловании 33
Капитану «Норда» разрешили выехать в Крым 73
СБУ объявила в розыск сообщницу задержанного в Карпатах бизнесмена «ДНР» 38
Руководитель СИЗО в Николаеве брал взятки талонами на бензин 25

Украинские военные продвинулись на 2 км вперед возле села Желобок Луганской области, сообщили в пресс-центре ООС.

«Обеспечение безопасности мирных жителей, невозможность ведения противником огня по городам и селам одна из главных задач подразделений, ведущих оборонительные действия. Военная наука требует в обороне создавать полосу обеспечения также для предотвращения внезапного нападения противника, запрета действий его разведки а также для создания условий для развертывания резервов и огневого поражения противника», – говорится в сообщении.

Поэтому, отметили в штабе, с началом операции Объединенных сил было принято решение о повышении устойчивости обороны и усовершенствования первого оборонительного рубежа. Был спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до 2 километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона.

«Для подразделений, обороняющихся на луганском направлении, эта задача была не простой, ведь, несмотря на сложные географические условия, враг постоянно осуществлял огневое воздействие и вел интенсивную разведку. Но, несмотря на это, задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена», – подчеркнули в пресс-центре.

«Позиции боевого охранения были не только заняты, но и оборудованы в инженерном отношении в полном объеме. Задачи выполнялись в течение двух недель в условиях абсолютной скрытности. В ходе выполнения задания потерь среди наших военных нет. Воинские части Объединенных сил продолжают защищать украинские земли в Донецкой и Луганской областях», – сказано в сообщении.

Напомним, в середине мая населенный пункт Пивденное в Донецкой области взят под контроль украинских военных, сообщает командование Объединенных сил.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

62
Теги