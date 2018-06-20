Украинские военные продвинулись на 2 км вперед возле села Желобок Луганской области, сообщили в пресс-центре ООС.

«Обеспечение безопасности мирных жителей, невозможность ведения противником огня по городам и селам одна из главных задач подразделений, ведущих оборонительные действия. Военная наука требует в обороне создавать полосу обеспечения также для предотвращения внезапного нападения противника, запрета действий его разведки а также для создания условий для развертывания резервов и огневого поражения противника», – говорится в сообщении.

Поэтому, отметили в штабе, с началом операции Объединенных сил было принято решение о повышении устойчивости обороны и усовершенствования первого оборонительного рубежа. Был спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до 2 километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона.

«Для подразделений, обороняющихся на луганском направлении, эта задача была не простой, ведь, несмотря на сложные географические условия, враг постоянно осуществлял огневое воздействие и вел интенсивную разведку. Но, несмотря на это, задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена», – подчеркнули в пресс-центре.

«Позиции боевого охранения были не только заняты, но и оборудованы в инженерном отношении в полном объеме. Задачи выполнялись в течение двух недель в условиях абсолютной скрытности. В ходе выполнения задания потерь среди наших военных нет. Воинские части Объединенных сил продолжают защищать украинские земли в Донецкой и Луганской областях», – сказано в сообщении.

Напомним, в середине мая населенный пункт Пивденное в Донецкой области взят под контроль украинских военных, сообщает командование Объединенных сил.