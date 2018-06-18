Совет Европейского Союза решил продлить на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает «Европейская правда».

«18 июня 2019 года Совет продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года», - говорится в сообщении.

В ЕС также напомнили о своей твердой приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Через четыре года после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией ЕС вновь подтвердил, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права» - говорится в сообщении.

Санкции ЕС включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Напомним, 12 марта Совет Европейского Союза утвердил решение продлить санкции в виде замораживания активов и запрета на въезд, введенные за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.