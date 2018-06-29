Лидеры стран Евросоюза договорились о дальнейшем продлении экономических санкций против России и о единой политике по приему беженцев.

Об этом утром 29 июня сообщил в Twitter председатель Европейского совета Дональд Туск.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель подчеркнул, что лидеры ЕС пришли к «прорывному» соглашению после того, как заседали всю ночь, сообщает DW.

По данным источника агентства dpa в дипломатических кругах, лагеря для приема спасенных после переправы через море беженцев будут созданы в странах-членах Евросоюза, которые согласятся на это. Из этих лагерей мигранты будут распределяться также по тем странам ЕС, которые готовы добровольно их принять.

Кроме того, Евросоюз намерен создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран, чтобы сократить поток людей, переправляющихся через Средиземное море. Пока неясно, какие страны готовы принимать беженцев и создать лагеря.

Вечером в четверг Италия заблокировала заявление участников саммита в Брюсселе.

Курс евро по отношению к доллару США после появления новости об успехе переговоров вырос на 0,6 процента.

Как стало известно из дипломатических кругов в Брюсселе, лидеры стран-членов Евросоюза также приняли решение о дальнейшем продлении экономических санкций по отношению к России в связи с отсутствием прогресса в разрешении конфликта в Украине. Принятые ранее штрафные меры действуют до 31 июля.

Напомним, 18 июня Совет Европейского Союза решил продлить на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым.

12 марта Совет Европейского Союза утвердил решение продлить санкции в виде замораживания активов и запрета на въезд, введенные за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.