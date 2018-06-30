Вследствие выпадения осадков в виде дождя местами очень сильного 28 июня на территории отдельных районов Ивано-Франковской области отмечались подтопления жилых и административных зданий, приусадебных участков, территорий и сельскохозяйственных угодий, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

Всего подтоплено 202 жилых здания, 8 подвальных помещений, 20 придомовых территории, 1 насосное помещение предприятия НГДУ «Долина Нафтогаз», 1 здание трансформаторной подстанции Ивано-Франковского РЭС, 40 приусадебных участков, 35 га сельскохозяйственных угодий, повреждены 14 км дорог местного значения, повреждены 3 моста, соединяющих сельские местные дороги с частными приусадебными участками.

По оперативной информации на 06:00 30 июня наблюдались подтопления в городе Калуш, поселках Богородчаны и Рожнятов, Городенкивском, Долинском, Снятинском районах, на территории Болеховского горсовета и в Ивано-Франковске.

К проведению работ по откачке воды привлечены 13 единиц техники и 58 человек личного состава подразделений Управления ГосЧС в области, которыми откачано более 700 куб. воды.

Остаются частично подтоплены отдельные подвальные помещения жилых домов.

В районах области работают мобильно-оперативные группы территориальных подразделений Управления ГосЧС в области.

С целью координации действий по ликвидации последствий непогоды в Управлении ГосЧС в области работает оперативная группа.

На территориях подтопленных населенных пунктов работают комиссии органов местного самоуправления по уточнению размеров нанесенного ущерба.

Напомним, 29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях Украины.