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Вчера, 29 июня, около 13:00 в селе Магала Новоселицкого района Черновицкой области в результате опрокидывания бетоновоза погиб его водитель, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Двигаясь по объездной дороге вблизи Черновцов, 48-летний водитель автомобиля «МАН» не справился с управлением и допустил съезд грузовика в кювет с последующим опрокидыванием. Вследствие ДТП водителя придавило кабиной и он погиб на месте происшествия.

Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия и выясняют обстоятельства ДТП, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
ForUm

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