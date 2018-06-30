29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Днепропетровской области обесточены 157 населенных пунктов, Киевской - 104, Винницкой - 33, Полтавской - 26, Кировоградской - 15, Запорожской - 14, Херсонской - 12, Черкасской - 10, Николаевской - 8 и Луганской - 5.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, вследствие интенсивных осадков и порывов ветра в отдельных областях зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилой и социальной сферы.

Так, в Днепропетровской области повреждены крыши четырех жилых домов и здания детского лагеря, повалены около 150 деревьев, повреждены 6 легковых автомобилей. Распиленны и убраны около 100 деревьев.

В четырех районах Львовской области подтоплено 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и 6 подвалов жилых домов. Повреждены две дороги местного значения.

По состоянию на 7:00 30 июня остаются подтопленными 10 приусадебных участков и 20 подвалов жилых домов.

В восьми районах Ивано-Франковской области было подтоплено 202 частных жилых дома, 40 приусадебных участков, повреждены 14 км дорог местного значения.

По состоянию на 7:30 июня подтоплений жилых домов нет.