За прошедшие сутки, 29 июня, российские оккупационные войска 34 раза прибегли к прицельному огню по позициям Объединенных сил, 8 из которых - из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг вел активные боевые действия с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На отдельных участках боевики использовал вооружение танков и минометы.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

На луганском направлении противник обстрелял из танка защитников Новотошковского. Также под вражеским огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов находились наши позиции в районе Крымского.

Вечером в районе Светлодарской дуги российские оккупационные войска провоцировали защитников Светлодарска, Новозвановки и Травневого. Там противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП.

В течение дня на горловском направлении было горячее всего. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня наши защитники применяли имеющиеся огневые средства. Также на этом направлении враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции у населенного пункта Новгородское.

На донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Пески, Авдеевка, Верхньторецкое и Новомихайловка, а в районе Невельского зафиксирована работа вражеского снайпера.

В течение суток неспокойно было на мариупольском направлении. Противник продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния. Так, враг провоцировал защитников Бородинского и Гнутово огнем из минометов калибром 120 мм. Огневому воздействию также подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Павлополь и Широкино.

В результате активных боевых действий двое наших защитников ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по нашим позициям из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Марьинка, что на донецком направлении и Гнутово, что на мариупольском направлении.

По уточненным данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, двое – ранены.