В Румынии перевернулся автобус с 60 пассажирами, предварительно, гражданами Украины. В результате аварии пострадали трое детей. Об этом сообщает 112 Украина сос ссылкой на местный ресурс Miscarea De Rezistenta.
ДТП произошло в округе Констанца. На место происшествия прибыли более 15 машин скорой помощи, экипажей SMURD и спецавтомобилей.
Пострадали трое детей и были доставлены в больницу, остальных пассажиров отправили в дом культуры им. Михаила Когэлничана.
Отмечено, что в салоне находились 49 детей и 11 взрослых.
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