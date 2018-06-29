В Румынии перевернулся автобус с 60 пассажирами, предварительно, гражданами Украины. В результате аварии пострадали трое детей. Об этом сообщает 112 Украина сос ссылкой на местный ресурс Miscarea De Rezistenta.

ДТП произошло в округе Констанца. На место происшествия прибыли более 15 машин скорой помощи, экипажей SMURD и спецавтомобилей.

Пострадали трое детей и были доставлены в больницу, остальных пассажиров отправили в дом культуры им. Михаила Когэлничана.

Отмечено, что в салоне находились 49 детей и 11 взрослых.