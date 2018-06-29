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В Румынии перевернулся автобус с 60 пассажирами, предварительно, гражданами Украины. В результате аварии пострадали трое детей. Об этом сообщает 112 Украина сос ссылкой на местный ресурс Miscarea De Rezistenta.

ДТП произошло в округе Констанца. На место происшествия прибыли более 15 машин скорой помощи, экипажей SMURD и спецавтомобилей. 

Пострадали трое детей и были доставлены в больницу, остальных пассажиров отправили в дом культуры им. Михаила Когэлничана. 

Отмечено, что в салоне находились 49 детей и 11 взрослых. 
ForUm

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