Украина готова передать России 23 российских заключенных в обмен на 23 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах РФ. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции. И в этом нам отказывает Российская Федерация. Мы стремимся забрать их через политические договоренности. Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинский с российских тюрем», – отметила она.

Денисова подчеркнула, что Украина ожидает от РФ ответа на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных.

«Это можно сделать очень быстро, если будет на то политическая воля», – подытожила она.

Напомним, 4 апреля во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона заявила о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ.

Россия не ответила это на предложение.