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Совет Европейского Союза утвердил решение продлить санкции в виде замораживания активов и запрета на въезд, введенные за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Как сообщили в Совете ЕС, соответствующее решение было принято в понедельник в Брюсселе.

«12 марта Совет ЕС продлил меры за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще не шесть месяцев», - заявили в Совете ЕС, сообщает УНИАН.

Санкции продлены еще на полгода и применены к 150 лицам и 38 компаниям.

Напомним, предварительно соответствующее решение было принято 21 февраля послами стран - членов ЕС. Решение будет обнародовано в Официальном журнале 13 марта.

 
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