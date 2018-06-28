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Столичные полицейские задержали похитителей сына финансового аташе ливийского посольства в Украине, сообщает отдел коммуникации полиции Киева

«В течение двух суток уголовная полиция Киева вместе с Шевченковским управлением полиции проводили следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали двух человек, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также вымогали у него деньги. Они - граждане Египта, проживающие на территории Украины несколько лет», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, они отказались давать какие-либо объяснения. В настоящее время их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и следователи обратятся в суд для избрания им меры пресечения.

«Они четко понимали, кого они похитили, и пытались связаться с родителями пострадавшего. Но действиями полиции это преступление было остановлено и довольно оперативно задержаны похитители», - отметил Крищенко.

Следователи расследуют два уголовных производства: по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 25 июня в Киеве на улице Тургеневской злоумышленники насильно посадили мужчину в автомобиль и скрылись с места происшествия. В столичной полиции сообщили, что похищенным является гражданин Ливии Абдусалам, 1992 г. р., сын финансового аташе ливийского посольства в Украине. 

Спустя несколько часов полицейские установили местонахождение похищенного.
ForUm

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