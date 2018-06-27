За членами нидерландской миссии, которая приезжала в Украину для расследования катастрофы рейса MH-17, следили украинские и российские спецслужбы. Об этом со ссылкой на источники сообщает нидерландская программа новостей RTL Nieuws.

Отмечается, что шпионаж со стороны Украины является «очень чувствительным вопросом», при этом слежка со стороны российских спецслужб была «более структурированной и обширной», передает 112 Украина.

За следователями, военными и дипломатами, которые работали в то время в Украине, шпионили в отелях с помощью программного обеспечения на электронных приборах. И хотя нидерландским сотрудникам во время инструктажа рекомендовали не пользоваться в номерах Wi-Fi, их приборы сами активировались и пытались подключиться к сети.

В гостиницах они находили устройства для прослушивания, а после возвращения в Нидерланды на их электронных приборах было обнаружено вредоносное программное обеспечение. Устройства были перепрошиты, а некоторые уничтожены.

По данным издания, правительство Нидерландов могло знать о прослушке. В совместном ответе прокуратуры, полиции, Министерства юстиции и безопасности, МВД и МИД, а также Минобороны Нидерландов говорится, что «другие стороны» могли прибегнуть к разведке потому, что трагедия произошла «в зоне конфликта, где играют роль большие геополитические интересы».

При этом следователей постоянно предупреждали о рисках, проводили им инструктажи. А все важные разговоры проходили в специально оборудованных комнатах в посольстве.

Однако оппозиция страны требует объяснений от Украины, которая входит в международную команду следователей.

Напомним, 24 мая участники расследования сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «Бук» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Минобороны РФ, комментируя выводы ССГ, ранее отвергло все обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.