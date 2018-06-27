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Суд приговорил гражданина Беларуси за кражу на Волыни алкоголя на сумму почти 1,9 млн грн к 7 годам лишения свободы. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Днем 24 января 2015 38-летний житель Витебска поставил на стоянку в селе Липы Луцкого района грузовик с фиктивными номерными знаками, а в ночь на 25 января с сообщниками проник в полуприцеп другого авто, которое находилось рядом на этой же стоянке, и перегрузил в свой автомобиль более тысячи ящиков с элитными алкогольными напитками – виски, бурбоном и джином.

Преступными действиями мужчины одному из хозяйственных обществ был нанесен имущественный ущерб почти 1,9 млн грн.

В ноябре 2017 обвиняемого, который компетентными органами Украины был объявлен в розыск, задержали в Литве и экстрадировали в Украину.

В суде мужчина свою вину в содеянном не признал, однако собранными в ходе досудебного расследования она была полностью доказана.

Луцкий горрайонный суд, признав злоумышленника виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины, назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оспаривая приговор в апелляционном порядке, прокуроры будут настаивать на более суровом наказании для осужденного.
ForUm

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