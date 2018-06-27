За прошедшие сутки, 26 июня, российские оккупационные войска 30 раз прибегли к прицельному огню по позициям ВСУ, 11 из них – из вооружения, которое должно быть отведено на определенные минского договоренностями расстояния. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, сообщает пресс-центр штаба.

На Луганском направлении горячее всего было в районе населенного пункта Крымское. Там противник вел огонь по нашим позициям из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. А по защитникам Новотошковского противник применил артиллерийские системы калибром 122 мм. Также враждебная активность наблюдалась у населенных пунктов Зайцево, Южное, Троицкое, Екатериновка, Майорск и Орехово.

На донецком направлении противник применил по защитникам Марьинки 82-мм миномет, подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Также там зафиксирована работа снайпера. Под прицельным огнем находились также защитники Авдеевки, Новоселовки Второй и Песок.

На мариупольском направлении боевики применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал позиции в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово, Пищевик, Широкино и Старогнатовка.

В результате активных боевых действий один наш защитник погиб и двое ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск пять раз открывали огонь по ВСУ. На донецком направлении враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное и Широкино на мариупольском направлении.

По данным разведки, трех боевиков российских оккупационных войск уничтожено, пятеро ранены.