Оболонский районный суд Киева избрал меру пресечения для владельца кафе, устроившего стрельбу в заведении, в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«60-летнему мужчине объявлено подозрение в умышленном убийстве и покушении на убийстве», - написала она в Facebook.

Трагедия произошла в помещении кафе, владельцем которого он является.

Вечером 23 июня между ним и посетителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина достал пистолет и 8 раз выстрелил в сторону своих обидчиков. Один молодой человек погиб на месте, его товарищ получил тяжелое ранение груди и сейчас находится в больнице.

Что заставило пожилого человека схватиться за оружие, сейчас выясняет следствие.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.