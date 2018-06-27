Верховный суд Украины (предыдущий состав Верховного суда) считает ликвидацию суда преступлением и требует от Генеральной прокуратуры открытия уголовного производства.

Об этом говорится в открытом обращении «исполняющего обязанности главы суда» Василия Гуменюка, обнародованном на сайте ВСУ, передают Українськi Новини.

Он считает, что Совет судей незаконно присваивает властные полномочия и подделывает документы, проводя ликвидацию Верховного суда Украины как юридического лица.

В обращении ВСУ говорится, что приказ о создании ликвидационной комиссии – подделка и все действия комиссии незаконны.

«Решение этих вопросов в не предусмотренный Конституцией способ и неуполномоченными лицами свидетельствует о действиях, направленных на свержение конституционного строя в Украине в части ликвидации Верховного суда Украины... и может привести к тяжелым последствиям», - сказано в обращении.

В связи с этим ВСУ просит генерального прокурора Юрия Луценко открыть уголовное производство по данному факту и поручить расследование уполномоченному органу.

Напомним, 21 июня ВККС рекомендовала перевод в другие суды 12 судей из состава «старого» Верховного Суда Украины в апелляционные суды Киева и Киевской области.