Верховный суд США оставил в силе решение администрации США о запрете на въезд в страну граждан некоторых преимущественно мусульманских стран.
Ранее низшие судебные инстанции признали запрет неконституционным и блокировали его, однако Верховный суд отменил их решения, встав на сторону президента Дональда Трампа, сообщает ВВС.
Суд счел, что президент имеет право принимать решение относительно запрета на въезд в страну граждан из тех или иных стран, заботясь о национальной безопасности.
Верховный судья Джон Робертс написал в постановлении, что запрет на въезд, безусловно, входит в компетенцию власти президента. Также он отверг доводы в том, что запрет дискриминирует мусульман.
За это решение проголосовали пятеро из девяти судей.
Под запрет на въезд в США подпадает большинство граждан Ирана, Ливии, Сирии, Сомали и Йемена. Изначально в указе говорилось и о жителях Чада, но для них запрет был снят в апреле 2018 года.
Вскоре после того, как стало известно о решении Верховного суда, Трамп поделился этим в своем Twitter. «Верховный суд оставил в силе запрет на въезд. Здорово!», - написал он.
Запрет на въезд действовал с декабря прошлого года, когда Верховный суд посчитал, что он может вступить в действие после согласования всех необходимых правовых вопросов.
Запрет на въезд в США распространяется на большинство иммигрантов, беженцев и людей с американскими визами из пяти преимущественно мусульманских стран, в числе которых – Иран, Ливия, Сирия, Сомали и Йемен, а также Северная Корея и Венесуэла.
Запрет позволяет делать исключения в некоторых случаях, однако, по словам юристов, люди, не имеющие средств на адвокатские услуги, вряд ли смогут мигрировать в США.
В заявлении судьи Стивена Брейера говорится, что, по данным госдепартамента, за первые месяцы после введения запрета из 6555 заявлений на получение исключения на въезд были одобрены лишь два.
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