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Ребенок в Николаевской области умер не от кори, как ранее писали в Минздраве, а от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания, сообщили в управлении здравоохранения Николаевской областной администрации. 

«В СМИ поступила информация о смерти ребенка от кори, но произошла техническая ошибка. По данным ГУ «Николаевский областной лабораторный центр Минздрава Украины» и главного врача Николаевской областной инфекционной больницы ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания», - говорится в сообщении.

Уточненная информация о смерти ребенка Ш. срочно отправлена в Центр общественного здоровья МЗ Украины с копиями подтверждающих документов.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что за отчетную неделю от кори умер 8-летний ребенок в Николаевской области.
ForUm

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