Подольский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы российского военнослужащего Александра Баранова за государственную измену и дезертирство из украинской армии в аннексированном Россией Крыму. Об этом говорится в приговоре суда, передают Українські Новини.

Баранов является уроженцем Канева Черкасской области, как младший сержант проходил военную службу в украинской армии в Крыму в должности планшетиста командного пункта полка.

Установлено, что в марте 2014 года Баранов совершил государственную измену, перейдя на службу в армию РФ для прохождении воинской службы на должности механика самолета.

Кроме того, 2 апреля 2014 года он получил российский паспорт.

В судебном заседании Баранов свою вину в инкриминируемых ему преступлениях отказался признавать.

Тем не менее, суд признал подсудимого виновным по ч.1 ст.408 (дезертирство), ч.1 ст.111 (госизмена) Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде 13 лет тюрьмы с лишением воинского звания - младший сержант.

При этом на основании «закона Савченко» ему засчитан срок заключения как 1 день за 2 с момента ареста, то есть с 20 ноября 2016 года.

Таким образом, Баранов отбыл уже почти 3 года тюрьмы.

Напомним, 21 ноября 2016 года в Минобороны России заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали и вывезли из Крыма двух российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.

По данным СБУ, задержанные российские военные ранее служили в украинской армии, против них открыто уголовное дело о дезертирстве.

В свою очередь в Минобороны Украины заявили, что задержанные сами пересекли админграницу с аннексированным Крымом.