Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил иностранца к 11 годам лишения свободы за шпионаж.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, речь идет об аспиранте кафедры биомедицинских технологий Харьковского авиационного института.

Информация о 30-летнем аспиранте поступила в Службу безопасности Украины в августе 2016 года. Согласно оперативным данным, иностранный студент встречался с сотрудником научного учреждения, одним из направлений работы которого является исследование в военной сфере. Во время встреч он пытался выпытать информацию, содержащую государственную тайну. В конце концов иностранец договорился с научным сотрудником, что последний продаст ему определенные научные работы.

Однако научный сотрудник сообщил о таком коммерческом предложении украинским спецслужбам и при продаже якобы научной работы аспирант был задержан.

Свою вину обвиняемый так и не признал, однако собранных на стадии досудебного следствия доказательств было достаточно для вынесения приговора.

Решение суда не вступило в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.