Угрозы жизни голодающему 100-й день в Крыму украинскому политзаключенному Владимиру Балуха нет. Об этом во время визита в Киев 26 июня заявила уполномоченный РФ по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает 112 Украина.
«По заключению врачей, нет угроз его жизни. Но я сама планирую посетить и увидеть лично, в каком он состоянии», – сказала она.
На вопрос, когда она планирует поездку, Москалькова ответила: «Уже после Сенцова. Салехард, потом Балух».
Накануне адвокат Балуха сообщал об ухудшении здоровья политзаключенного.
Напомним, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.
14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
19 марта Балух объявил голодовку. В мае заключенный начал принимать пищу по специальной схеме во избежание принудительного кормления. Однако 22 июня Балух принял решение перейти на сухую голодовку.
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