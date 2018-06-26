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На Прикарпатье пенсионер лишил жизни свою гражданскую жену из-за спора о народном депутате Надежде Савченко, сообщает местное издание «KURS».

Преступление было совершено еще 12 марта этого года.

В суде мужчина пояснил, что в тот день собирался ехать в Долину купить зерно для домашнего скота. Но пошел снег, и супруги село пить чай на кухне. По радио шла передача о Надежде Савченко. Из-за нее и вспыхнула ссора.

Мужчина сказал, что Савченко не вызывает у него доверия. В ответ женщина обвинила его в отсутствии патриотизма и назвала москалем, напомнив, что его мать является русской по национальности. Во время ссоры женщина плюнула мужчине в лицо. Тот ее ударил, схватил веревку и начал душить.

Когда понял, что женщина не дышит, пытался вернуть ее к жизни искусственным дыханием. Когда это не помогло, вынес ее тело в отдельную комнату и накрыл ковриком. После этого отключил телефон убитой.

Через несколько дней в дом пришла соседка. Обвиняемый ей сказал, что его сожительница утопила телефон, а сама поехала в больницу. Соседка начала обращаться в медицинские учреждения и, когда не нашла там женщины, сообщила об ее исчезновении в полицию. В дом наведались правоохранители и убийца показал им труп.

Долинский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к семи годам лишения свободы.
ForUm

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