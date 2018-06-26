Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Президента Украины Петра Порошенко принять участие в заседании Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств, а также встрече высокого уровня государств-участников и стран-партнеров миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.

Президент выразил благодарность НАТО за последовательную и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии российской агрессии.

Также Порошенко сообщил генсеку о развитии событий на Донбассе и подчеркнул важность размещения на оккупированной части Донбасса многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН.

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО и с привлечением практической помощи Альянса.

В этой связи Столтенберг поздравил недавнее принятие Закона Украины о национальной безопасности.

Также Порошенко и Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, содержащихся в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях.

Напомним, Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко, но по-прежнему блокирует Комиссию Украина-НАТО (КУН).



