Президент Македонии Георге Иванов ветировал законопроект о переименовании страны в Республику Северная Македония.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Ekathimerini.

«Ожидается, что вето Иванова будет преодолено парламентом, который ратифицировал соглашение о переименовании 20 июня, перед тем, какая оно опять вернется к президенту», - говорится в сообщении.

Между тем премьер-министр страны Зоран Заев пригрозил президенту импичментом, если он не поддержит соглашение. Однако для этого Заеву нужна будет помощь оппозиции, которая неоднократно высказывалась против переименования страны.

Напомним, 12 июня премьеры Македонии и Греции заявили, что достигли компромисса в 27-летнем споре о названии бывшей югославской республики. Премьер-министр Македонии Зоран Заев сказал, что Афины и Скопье согласились с названием Северная Македония (Северна Македонија на македонском языке).

17 июня соглашение об изменении названия бывшей югославской республики подписали министры иностранных дел двух стран.

Спор о названии Македонии длился с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. Поэтому длительное время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.