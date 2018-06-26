также в разделеМир
Здание газеты De Telegraaf протаранил фургон, полиция заявляет о нападении 42
СМИ: Из-за бюрократии и плохих дорог НАТО не успеет остановить вторжение РФ 59
Канцлер Австрии: Лодки с мигрантами вообще не должны прибывать в Европу 54
Приднестровье отказалось выводить российские войска 109
Эрдоган победил на президентских выборах в Турции 31
Лукашенко не исключил, что Беларусь войдет в состав «другого государства» 290
На акции в Эфиопии произошел взрыв: более 80 пострадавших 114
Президент Молдовы раскритиковал резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью 200
Рейтинг Путина в РФ резко упал 162
Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья 60
В Великобритании заявили, что Brexit уже не остановить 29
ЕС завершает спасение Греции от кризиса 45
В Турции в ночном клубе застрелили 2 человек, 4 – ранены 29
В Венгрии за помощь нелегалам могут посадить в тюрьму 38
ЕС вводит 25% пошлину на товары из США 72
В ЕС обеспокоены выходом США из Совета ООН по правам человека 102
США вышли из Совета ООН по правам человека 104
В лондонском метро прогремел взрыв, ранены 5 человек 41

Президент Македонии Георге Иванов ветировал законопроект о переименовании страны в Республику Северная Македония.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Ekathimerini.

«Ожидается, что вето Иванова будет преодолено парламентом, который ратифицировал соглашение о переименовании 20 июня, перед тем, какая оно опять вернется к президенту», - говорится в сообщении.

Между тем премьер-министр страны Зоран Заев пригрозил президенту импичментом, если он не поддержит соглашение. Однако для этого Заеву нужна будет помощь оппозиции, которая неоднократно высказывалась против переименования страны.

Напомним, 12 июня премьеры Македонии и Греции заявили, что достигли компромисса в 27-летнем споре о названии бывшей югославской республики. Премьер-министр Македонии Зоран Заев сказал, что Афины и Скопье согласились с названием Северная Македония (Северна Македонија на македонском языке).

17 июня соглашение об изменении названия бывшей югославской республики подписали министры иностранных дел двух стран. 

Спор о названии Македонии длился с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. Поэтому длительное время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги