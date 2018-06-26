В Днипре в больнице умер 20-летний украинский военный Баглык Руслан, который был ранен вражеским снайпером на Донбассе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главыДнепропетровской ОГА Татьяна Губа.
По ее словам, Баглык получил ранение еще 19 июня. Украинский боец умер, не приходя в сознание.
«Сегодня ушел на небо Баглык Руслан Евгеньевич, 20 лет, житель Сумской области, г. Тростянец. Руслан получил крайне тяжелое ранение от пули вражеского снайпера 19 июня. Руслан ушел, не приходя в сознание, рядом был отец ... Врачи боролись до последней минуты», – написала она.
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