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В Днипре в больнице умер 20-летний украинский военный Баглык Руслан, который был ранен вражеским снайпером на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главыДнепропетровской ОГА Татьяна Губа.

По ее словам, Баглык получил ранение еще 19 июня. Украинский боец умер, не приходя в сознание.

«Сегодня ушел на небо Баглык Руслан Евгеньевич, 20 лет, житель Сумской области, г. Тростянец. Руслан получил крайне тяжелое ранение от пули вражеского снайпера 19 июня. Руслан ушел, не приходя в сознание, рядом был отец ... Врачи боролись до последней минуты», – написала она.
ForUm

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