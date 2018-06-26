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Вчера, 25 июня, около 19:00 на автодороге Киев-Ковель-Ягодин вблизи села Орловка Сарненского района Ривненской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека, еще 8 – получили травмы, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По предварительной информации водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz на иностранной регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением Киев-Ковель. В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик (автоцистерну).

В результате ДТП три человека из микроавтобуса Mercedes-Benz погибли на месте происшествия, девять человек с травмами разной степени доставили в больницу.

Как сообщает Эспрессо, по словам главного врача Сарненской больницы Василия Иванчука, в реанимации умер четвертый пострадавший.
ForUm

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