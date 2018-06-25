Бывший министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов назначен заместителем главы Государственного агентства резерва (Госрезерва) по итогам конкурса на занятие этой вакантной должности.

Соответствующее распоряжение №439 опубликовано на сайте Кабмина.

Согласно документу, Булатов назначен на срок пять лет с испытательным сроком в три месяца.

Булатов был одним из лидеров Автомайдана, после увольнения с должности министра в 2015 году был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины, находился в зоне АТО.