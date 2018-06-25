Россия использует украинских заложников и политзаключенных как товар. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, отвечая на вопросы журналистов, сообщает LIGA.net.

«Освободить наших политзаключенных мы можем только с помощью скоординированного международного давления. Россия использует политзаключенных как средство политического давления и как товар, именно так они смотрят на людей», - сказал он.

По словам Климкина, необходимо для этого использовать в том числе проведение в России чемпионата мира по футболу. Он отметил, что давление дает результат. Уже налажен диалог уполномоченных по правам человека Украины и России.

«Диалог продвигается очень сложно. Россия играет на этом диалоге, не предоставляя доступа, манипулируя информацией», - добавил он.

Климкин также повторил, что Украины готова принимать решения по тем гражданам России, которые осуждены в Украине. «Мы готовы отдать столько, чтобы вытянуть всех», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, по данным СБУ, по состоянию на 25 июня на оккупированных территориях Донбасса удерживаются 113 заложников.