также в разделеПолитика
79 нардепов пропустили 90% голосований в июне 25
ПАСЕ проведет дебаты относительно украинских узников Кремля 36
Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием 58
Порошенко ответил на письмо Балуха 62
Активисты: Как только в историю вмешиваются политики, она превращается в бойню 76
У НФ открестились от табачной фабрики и пригрозили судом за фейки 47
НАПК проверило декларацию Порошенко 53
Венгрия дала согласие на саммит Украина-Грузия-НАТО, но двусторонний блокирует 43
Закон об образовании: Венгрия снизила требования к Украине 58
Донецкую область возглавил генерал СБУ 71
Гройсман: Прислуживать никому не буду 117
Порошенко: Победить врага – наш священный долг перед жертвами Второй мировой 63
Варшава и Лондон выступают за открытые двери в НАТО для восточных соседей 51
Украина расширила санкции против РФ 125
Турчинов: Путин использует агрессию в Украине как таран против ЕС 52
В Кремле заявили, что Путин и Порошенко обсудили обмен удерживаемыми лицами 110
Кернес: Мэрию Харькова хотели захватить 101
Порошенко снова позвонил Путину 175

Россия использует украинских заложников и политзаключенных как товар. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, отвечая на вопросы журналистов, сообщает LIGA.net.

«Освободить наших политзаключенных мы можем только с помощью скоординированного международного давления. Россия использует политзаключенных как средство политического давления и как товар, именно так они смотрят на людей», - сказал он.

По словам Климкина, необходимо для этого использовать в том числе проведение в России чемпионата мира по футболу. Он отметил, что давление дает результат. Уже налажен диалог уполномоченных по правам человека Украины и России.

«Диалог продвигается очень сложно. Россия играет на этом диалоге, не предоставляя доступа, манипулируя информацией», - добавил он.

Климкин также повторил, что Украины готова принимать решения по тем гражданам России, которые осуждены в Украине. «Мы готовы отдать столько, чтобы вытянуть всех», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, по данным СБУ, по состоянию на 25 июня на оккупированных территориях Донбасса удерживаются 113 заложников
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги