Чистая прибыль платежеспособных банков в мае 2018 года составила 2,088 миллиарда гривен, тогда как в мае 2017 года их убыток составлял 2,567 миллиарда гривен.

Об этом говорится в данных НБУ, сообщает «Экономическая правда».

Чистая прибыль банковского сектора за пять месяцев составила 12,812 млрд грн, что на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,851 млрд грн).

Доходы банков в январе-мае составили 78,275 млрд грн, тогда как расходы - 65,463 млрд грн.