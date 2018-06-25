Народные депутаты внесли на рассмотрение Верховной Рады проект закона, которым предлагается определить язык рекламы украинским.

Соответствующий законопроект №8522 «О внесении изменений в Закон Украины« О рекламе» (относительно языка рекламы) внесли 15 нардепов из разных фракций, сообщает пресс-служба фракции «Блока Петра Порошенко».

По словам авторов законопроекта, законодательство Украины не содержит правовой нормы, которая бы регулировала язык рекламы. «Общие нормы законодательства Украины об использовании языков, в частности, статья 10 Конституции Украины, не содержат норм, регулирующих язык рекламы. Такой правовой пробел создает неодинаковое толкование относительно правового режима языка рекламы у граждан, субъектов хозяйствования, государственных органов. Отсутствие надлежащего регулирования языка рекламы приводит к нарушению общего принципа права, согласно которому каждый должен предусматривать последствия своих действий и установленную законом ответственность за них», – говорится в сообщении.

«В связи с отсутствием правовой нормы, которая бы регулировала язык рекламы, возникла насущная и срочная необходимость урегулирования языка рекламы в Украине. Указанное урегулирование предлагается с учетом общих норм Конституции и законов Украины, международных нормативных актов по применению языков в Украине», - отметили народные депутаты в пояснительной записке к законопроекту.

Проектом закона предусматривается внесение изменений в статью 6 Закона Украины «О рекламе» с четким определением порядка применения языков в рекламе. Проект Закона определяет, что языком рекламы в Украине является государственный язык, которым, согласно Конституции Украины, является украинский язык. При этом объекты интеллектуальной собственности, в частности, знаки для товаров и услуг, торговые марки, коммерческие наименования и т.п. приводятся в рекламе на том языке, на котором им предоставлена правовая защита в соответствии с законодательством Украины и действующими в Украине международными соглашениями.