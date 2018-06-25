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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сотрудника Управления патрульной полиции Киева на сбыте амфетамина.

По данным пресс-центра СБУ, инспектор полиции во внеслужебное время распространял психотропы среди наркозависимых столицы.

Задержали злоумышленника в Деснянском районе Киева рядом с одним из торговых центров во время встречи с очередным клиентом и изъяли из подлокотника его автомобиля почти сто граммов амфетамина.

Стоимость изъятых психотропных на «черном» рынке составляет почти сорок тысяч гривен.

Злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Обнаруженное вещество направлено на экспертизу.

Прокуратурой Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении инспектору патрульной полиции подозрения в совершении преступления.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась сотрудниками ГУ СБУ в Киеве и Киевской области совместно с работниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Продолжается досудебное следствие.

 
 
ForUm

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