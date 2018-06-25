Российские наемники жестоко пытали украинских пленных, отрезали головы, снимали кожу и совершали другие тяжкие преступления.

Об этом рассказал прошедший плен экс-боец батальона «Донбасс» Дмитрий Кулиш на совместной пресс-конференции с СБУ и МИД, передает Украинская правда.

Кулиш рассказал, как попал в плен в августе 2014 при выходе из города Иловайск.

«Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов тем людям, которые на видео были живы, потом они были обезглавлены. Есть случаи снятия кожи, и много еще зверств, которые могут подтвердить те, кто там был», - рассказал бывший пленник.

По словам бойца, одному из его побратимов боевики вырезали сердце.

«В 2014 году нашего бойца батальона «Донбасс» российские наемники привязали на трос за грузовой автомобиль, таскали на тросе, потом ему вырезали сердце, чему есть фото- и видеоподтверждение», - рассказал Кулиш.

Он добавил, что примеров пыток за эти 4 года можно приводить много, и призвал принять меры для их предупреждения.

Председатель СБУ Василий Грицак добавил, что задокументировано много фактов, когда пытки происходили на территориях РФ под руководством ФСБ.

«Многие из тех, кто пытал наших бойцов, нами идентифицированы. Некоторых из них мы знаем по позывным. Я убежден, что пройдет время, и мы сможем привлечь их к ответственности», - сказал Грицак.