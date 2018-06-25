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На трассе Симферополь - Харьков в Запорожской области депутат областного совета Ярослав Гришин совершил ДТП, наехав на внезапно появившегося на дороге мужчину. Об этом сам депутат сообщил в Facebook

«Вчера примерно в 21:50, возвращаясь домой из города Бердянск, вместе со своей семьей – мамой и дочкой – на трассе Симферополь-Харьков, не доезжая около 20 км до города Запорожье, под колеса моего автомобиля бросился мужчина, который перебегал трассу обнаженным в запрещенном месте и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», - написал он.

Была вызвана скорая помощь и полиция, вместе с другими людьми оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. 

«Пострадавшего парня доставили в областную больницу. Врачам его не удалось спасти. Соболезнования близким погибшего», - написал Гришин, добавив, что экспертизы показали, что во время аварии он сам был трезв.
ForUm

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