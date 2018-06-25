Злоумышленники разбили памятник Александру Ермакову, который погиб в 2015 году в боях под Дебальцево. Правонарушения квалифицировано по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство), сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Вчера, 24 июня, в Добропольское отделение полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в городском парке на аллее памяти разбиты памятник воину АТО.
На месте работала следственно-оперативная группа. По данному факту проводятся следственные действия.
Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, уничтоживших мемориал.
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