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Злоумышленники разбили памятник Александру Ермакову, который погиб в 2015 году в боях под Дебальцево. Правонарушения квалифицировано по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство), сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Вчера, 24 июня, в Добропольское отделение полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в городском парке на аллее памяти разбиты памятник воину АТО.

На месте работала следственно-оперативная группа. По данному факту проводятся следственные действия.

Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, уничтоживших мемориал.
ForUm

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