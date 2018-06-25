Прошлой ночью в Соломенском районе Киева мужчина был госпитализирован из-за укуса гадюки. Об этом сообщают УНН со ссылкой на источники в медицинском учреждении.

Так, вызов к врачам поступил около полуночи. Инцидент произошел на Выборгской улице Соломенского района столицы.

Сообщается, что пострадавший – 62-летний мужчина, который находился на собственной даче, когда произошел инцидент. Гадюка укусила пенсионера в область голени, у него начался отек.

С токсико-аллергической реакцией на укус змеи мужчина был доставлен в токсикологический отдел городской клинической больницы.