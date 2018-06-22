Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск с территории Республики Молдова. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН.

«Украина как один из соавторов приветствует принятие резолюции. Речь идет о требовании к России вывести свои войска из Приднестровья, которые находятся там без разрешения властей и вопреки конституции», - прокомментировал принятие резолюции постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

❗Генеральна Асамблея #ООН щойно схвалила резолюцію про виведення російських військ з території Республіки #Молдова.



Коментар Постійного представника України Володимира Єльченка ⬇ pic.twitter.com/tYEZ0DKnQy — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 июня 2018 г.





Он призвал РФ к немедленной имплементации принятой резолюции, а также к выполнению других международных обязательств в рамках приднестровского урегулирования.

Ельченко подчеркнул, что украинская сторона последовательно выступает за восстановление суверенитета и территориальной целостности Молдовы, а также решительно осуждает политику России в отношении ее соседей.

«Украине хорошо известны медвежьи объятия «русского мира», который оккупировал Крым и Донбасс», - подчеркнул полпред Украины.