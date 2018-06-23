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Правительство Молдовы, контролируемое Демократической партией, совершило очередной антироссийский демарш, инициировав вчерашнее голосование в ООН касательно Приднестровья. Об этом заявил президент страны Игорь Додон.

«Правящая коалиция использует международные платформы в попытках укрепить свои серьезно пошатнувшиеся внутриполитические позиции перед парламентскими выборами, которые состоятся уже через пару месяцев. Подобная пиар-акция Демократической партии не будет иметь никакого практического значения», - написал он в Facebook.

Республика Молдова должна укрепить свою государственность, проводить взвешенную внешнюю политику, добиваться международного признания своего нейтралитета.

«Залогом сильного молдавского государства должно стать решение приднестровской проблемы и реинтеграция страны. Завершить миротворческую операцию, проходящую на территории нашей страны в соответствии с соглашениями 1992 года и являющуюся одной из самых успешных, можно будет только после того, как оба берега Днестра придут к всеобъемлющему соглашению о полном урегулировании конфликта», - заявил Додон.

По его словам, уже через несколько месяцев, после парламентских выборов, в Молдове будет сформировано промолдавское парламентское большинство и правительство, которые будут проводить взвешенную внешнюю политику, исходя из национальных интересов, будут стремиться к восстановлению партнерских стратегических отношений с Россией и к поиску модели полного и окончательного урегулирования конфликта, которая устроит как Кишинев, так и Тирасполь.

«Уверен, эту позицию разделяет большинство граждан нашей страны», - резюмировало президент Молдовы.

Напомним, 22 июня Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск с территории Республики Молдова. 
ForUm

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