В Харькове полицейские в течение нескольких часов задержали подозреваемого в убийстве супругов и ранении их ребенка, сообщает пресс-служба облполиции.

Тела застреленных 40-летних супругов и их раненого 12-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка. При опросе свидетелей было установлено, что у подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении. Указанную машину задержали возле станции метро Киевская. В ней обнаружено огнестрельное оружие.

Выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления. Следователи квалифицировали ее по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчину, причастного к совершению убийства, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Следственные действия продолжаются