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В субботу, 23 июня, в аннексированном Крыму в результате ДТП погиб  крымскотатарский активист Сервер Караметов. Об этом сообщил вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, гендиректор телеканала АТR Ленур Ислямов.

«Сервер ага умер, не приходя в сознание. Пусть Господь примет его душу. Для нас для всех это большая потеря, для меня лично – это трагедия», – написал он в Facebook. 

Он подчеркнул, что не верит в несчастный случай с активистом.

Как сообщалось, 9 августа 2017 года в Симферополе 76-летнего крымского татарина Караметова арестовали на 10 суток за одиночный пикет. Кроме этого, 8 августа подконтрольный РФ суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 грн). 
ForUm

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